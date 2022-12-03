TFF 2. Lig: Bucaspor 1928: 0 - Van Spor FK: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Van Spor FK'ye 1-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selim Şenöz, Mücahid Adem Çelebi
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, Onur Özcan, Alper Duruk (Eycan Kaya dk. 90 ?), Saruhan Fındıkçı (Taşkın Çalış dk. 46), Cuma Menize (Recep Gül dk. 84 ?), Furkan Çil (Erhan Şentürk dk. 84 ?), Enes Aliç, Erhan Çelenk, Berke Bıyık, Mehmet Fuat Gölbaşı (Tunç Murat Behram dk. 84 ?)
Van Spor FK: Haydar Yılmaz , Furkan Sakı, Erkul Küçük, Miraç Acer, Alihan Kubalas , Emrah Tacir, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Muhsin Yıldırım, Barış Sağır, Uğur Can (Sedat Komi dk. 75)
Gol: Sedat Komi (dk. 75) (Van Spor FK)
Sarı Kartlar: Mazlum Demir (Bucaspor 1928), Alihan Kubalas, Furkan Sakı (Van Spor FK)