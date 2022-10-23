TFF 2. Lig: Bucaspor 1928: 2 - Balıkesirspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Gamze Durmuş, Mikail Can, Harun Terin
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, Lokman Gör, Alper Duruk, Saruhan Fındıkcı (Taşkın Çalış dk. 68), Cuma Menize (Erhan Şentürk dk. 85 ?), Furkan Çil, Enes Aliç, Erhan Çelenk (Recep Gül dk. 75), Berke Bıyık (İlhan Depe dk. 68), Mehmet Fuat Gölbaşı (Tunç Murat Behram dk. 75)
Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu (Arda Akgün dk. 78), Birol Parlak, Kağan Kayalı, Ayberk Kaygısız, Görkem Altun (Berk Tosun dk. 33), Doğa İşeri, Oğuzhan Aynaoğlu (Bedirhan Kolkoparan dk. 78), Hüseyin Karabey, Halil Çolak, Yasin Yiğit Berber
Goller: Erhan Çelenk (dk. 24), Saruhan Fındıkcı (dk. 66) (Bucaspor 1928)
Kırmızı Kart: Halil Çolak (dk. 45) (Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: Saruhan Fındıkcı, Furkan Çil (Bucaspor 1928), Ayberk Kaygısız, Hüseyin Karabey (Balıkesirspor)