TFF 2. Lig: Bucaspor 1928: 3 - Uşak Spor: 0

Bucaspor 1928, TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 29. haftasında konuk ettiği Uşak Spor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Mehmet Dura, Mustafa Tosun
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, Lokman Gör (Onur Özcan dk. 57), Alper Kadir Duruk, Cuma Menize (İlhan Depe dk. 43), Sadık Baş, Musa Çağıran (Taşkın Çalış dk. 73), Erhan Çelenk (Berke Bıyık dk. 57), Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Fuat Gölbaşı, Ahmet Aslan (İrfan Akgün dk. 73)
Uşak Spor: Türker Dırdıroğlu, Cengiz Demir (Ertuğrul Tekşen dk. 75), Uğur Arslan Kuru, Efecan Barlık, Murat Şenel, Sefa Kahraman, Ali Arda Bulut (Doğan Karakuş dk. 75), Sefer Kanıtemiz, Resul Türkkalesi (Çağrı Oğuz dk. 61), Metehan Mertöz (Erhan Tatlıdil dk. 57), Ömer Faruk Canbirdi (Arda Köksal dk. 46)
Goller: Musa Çağıran (dk. 35), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 45), Sadık Baş (dk. 47) (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Ahmet Aslan (Bucaspor 1928), Resul Türkkalesi (Uşak Spor)