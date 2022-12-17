TFF 2. Lig: Bucaspor 1928: 4 - Diyarbekirspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Diyarbekirspor'u konuk eden Bucaspor 1928, rakibini 4-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Serdar Osman Akarsu, Arif Dilmeç
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, Onur Özcan, Alper Duruk, Saruhan Fındıkcı (Ege Okka dk. 90+1?), Cuma Menize (Taşkın Çalış dk. 76), Furkan Çil, Erhan Şentürk (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 70), Enes Alıç, Erhan Çelenk (Tunç Murat Behram dk. 90+1 ?), Berke Bıyık (Recep Gül dk. 90+1 ?)
Yedekler: Alp Tutar, Lokman Gör, Eycan Kaya, Hasan Çelik, Emre Erdem
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Diyarbekirspor: Kurtuluş Yurt, Baran Işık, Nuri Melih Mursal, Enes Subaşı, İsa Baltacı (Fatih Çıplak dk. 84 ?), Serhat Çalışan, Cihan Aydın (Ozan Karabacak dk. 46), İlker Sayan, Berkay Ceylan, Seymen Yağmur (Muhammed Sarıkaya dk. 36), Onat Kutay Kurt
Yedekler: Mücahit Çıra, Şerif Doğan, Rıdvan Bingöl, Emrullah Sayar
Teknik Direktör: Zafer Yiğit
Goller: Berke Bıyık (dk. 14 ve 86), Erhan Şentürk (dk. 45) (pen.), Erhan Çelenk (dk. 85) (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Cuma Menize, Alper Duruk, Mazlum Demir, Onur Özcan, Taşkın Çalış (Bucaspor 1928), Kurtuluş Yurt, Muhammed Sarıkaya (Diyarbekirspor)