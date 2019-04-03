TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Menemen Belediyespor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 29. hafta karşılaşmasında Menemen Belediyespor, sahasında Etimesgut Belediyespor'a 3-2mağlup oldu.
Stat: İlçe
Hakemler: Batuhan Gültek, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu
Menemen Belediyespor: Necati Yılmaz, Semih Ceylan (dk. 89 Mustafa Çeçenoğlu ?), Talha Yazgan, Mahmut Bilir (dk. 85 Tayfun Aydoğan ?), Alberk Koç, Taşkın Çalış, Murat Erdemir (dk. 70 Hüseyin Çolak), Okan Baydemir, Rıdvan Koçak, Mustafa Şen, Ali Özgün
Etimesgut Belediyespor: Osman Mert, Eyüpcan Delibalta, Aleattin Batuhan, Ömer Esenkaya, Ahmet Kaan (dk. 56 Sabri Turgut), Samet Yalçın, Caner Yılmaz, Mehmet Atik (dk. 89 Mehmet Bektaş ?), Muhammet Emre (dk. 46 Ahmet Sarı, Burak Çolak, İbrahim Alan
Goller: Mustafa Şen (dk. 13), Taşkın (dk. 30) (Pen.) (Menemen Belediyespor), İbrahim Alan (dk. 45), Ahmet Sarı (dk. 64), Mehmet Atik (dk. 70) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı Kartlar: Rıdvan, Taşkın (Menemen Belediyespor), Eyüpcan, Burak (Etimesgut Belediyespor)