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TFF 2. Lig: Menemen FK: 0 - Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Nazilli Belediyespor evinde mücadele ettiği Menemen FK ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Halit Karacabay, Yahya Kemal Yurtbilir


Menemen FK: Oktay Kancı, Emre Keskin, Bedirhan Altunbaş, Ferhat Çulcuoğlu (Okan Şentürk dk. 90+1 ?), Ziya Alkurt (Oğuzhan Açıl dk. 90+1 ?), Oğuzhan Aydoğan (Fuat Duran dk. 56), Atalay Gürel (Kadir Yazıcı dk. 81 ?), Mertcan Açıkgöz, Abdulkadir Öksüz, Muhammed Enes Yılmaz, Bora Göymen


Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan, Mehmet Ersavaş (Hüseyin Cihan Avcu dk. 82 ?), Emre Toptan, Bilal Ceylan (Mert Estik dk. 81 ?), Doğukan Nelik, Furkan Apaydın, Mert Özyıldırım, Nurettin Çağlar (Nuh Aşkın dk. 89 ?), Alim Harlak (Erdem Özcan dk. 89 ?), Anıl Arıcıoğlu (Polat Abay dk. 73), Bertuğ Bayar


Sarı kartlar: Oktay Kancı (Menemen FK), Mehmet Ersavaş (Nazilli Belediyespor)

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