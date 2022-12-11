TFF 2. Lig: Menemen FK: 0 - Sivas Belediyespor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kaldı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler:Yunus Dursun, Emre Doğdu, Mehmet Şengül
Menemen FK: Bora Göymen, Oğuzhan Açıl, Kerem Paykoç, Abdulkadir Öksüz, Oktay Kancı, Oğuzhan Aydoğan, Murat Yılmaz (Okan Şentürk dk. 60), Atalay Gürel, Ferhat Çulcuoğlu, Mertcan Açıkgöz, Muhammed Enes Yılmaz
Sivas Belediyespor: Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Arda Keser (Gökhan Yıldız dk. 55), Safa Yıldırım, Barış Bozdilki, Celal Emir Dede (Burak Özdemir dk. 84 ?), Arda Belen (Egemen Zengin dk. 16), Furkan Sağman, Halil İbrahim Mızrap (Egehan Gök dk. 84 ?), Ozan Kılıçoğlu, Oğuhan Bozkurt
Sarı kartlar: Arda Keser, Furkan Sağman (Sivas Belediyespor), Ferhat Çulcuoğlu, Murat Yılmaz, Atalay Gürel (Menemen FK)