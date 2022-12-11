İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Menemen FK: 0 - Sivas Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kaldı.



Stat: Menemen İlçe


Hakemler:Yunus Dursun, Emre Doğdu, Mehmet Şengül


Menemen FK: Bora Göymen, Oğuzhan Açıl, Kerem Paykoç, Abdulkadir Öksüz, Oktay Kancı, Oğuzhan Aydoğan, Murat Yılmaz (Okan Şentürk dk. 60), Atalay Gürel, Ferhat Çulcuoğlu, Mertcan Açıkgöz, Muhammed Enes Yılmaz


Sivas Belediyespor: Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Arda Keser (Gökhan Yıldız dk. 55), Safa Yıldırım, Barış Bozdilki, Celal Emir Dede (Burak Özdemir dk. 84 ?), Arda Belen (Egemen Zengin dk. 16), Furkan Sağman, Halil İbrahim Mızrap (Egehan Gök dk. 84 ?), Ozan Kılıçoğlu, Oğuhan Bozkurt


Sarı kartlar: Arda Keser, Furkan Sağman (Sivas Belediyespor), Ferhat Çulcuoğlu, Murat Yılmaz, Atalay Gürel (Menemen FK)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.