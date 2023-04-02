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TFF 2. Lig: Menemen FK: 1 - Şanlıurfaspor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 30. haftada Menemen FK sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Serdar Soydan, Buğur Han Güler


Menemen FK: Bora Göymen, Kadir Yazıcı, Abdülkadir Öksüz, Oktay Kancı, Bedirhan Altunbaş, Ferhat Çulcuoğlu, Emre Keskin, Oğuzhan Aydoğan (Almos Kaan Kalafat dk. 67), Ziya Alkurt (Atalay Gürel dk. 67), Mertcan Açıkgöz, Muhammed Enes Yılmaz


Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazenfer, Mehmet Yiğit, Barış Gök, Feyyaz Belen, Bünyamin Balat (Cumali Bişi dk. 77), Erkam Develi (Alpay Koçaklı dk. 90 ?), Mehmet Alp Kurt (Adem Eren Kabak dk. 90), Mert Çapar, Kemal Rüzgar (Yakup Alkan dk. 73), Doğacan Diker


Goller: Mertcan Açıkgöz (dk. 28) (Menemen FK), Kemal Rüzgar (dk. 52), Doğacan Diker (dk. 64) (Şanlıurfaspor)


Sarı kartlar: Oktay Kancı, Bedirhan Altunbaş, Bora Göymen (Menemen FK), Seyit Gazanfer, Bünyamin Balat (Şanlıurfaspor)

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