TFF 2. Lig: Menemen FK: 3 - Bayburt Özel İdare Spor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 23. haftasında Menemen FK, Bayburt Özel İdarespor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Yakup Özhan, Hüseyin Can, Giray Kara
Menemen FK: Bora Göymen, Oktay Kancı, Emre Keskin, Bedirhan Altunbaş (Fuat Duran dk. 61), Kadir Yazıcı, Ferhat Çulcuoğlu (Emre Bibercioğlu dk. 86 ?), Oğuzhan Aydoğan (Okan Şentürk dk. 70), Atalay Gürel, Mertcan Açıkgöz (Kaan Kalafat dk. 46), Abdulkadir Öksüz, Muhammed Enes Yılmaz (Cüneyt Dağlı dk. 86 ?)
Bayburt Özel İdare Spor: Mehmet Akif Önal, Mustafa Turgut, Burak Bozbey, Emin Kaan Arslan (Fatih Balata dk. 69), Ali Ateş, Furkan Özdemir (Berat Aydın dk. 69), Ömer Karancı (Mustafa Dündar dk. 56), Cumhur Yılmaztürk (Musa Kavaklı dk. 69), Tuncay Kılıç (Burak Bayram dk. 33), Ahmet Karadayı, Gökhan Göksu
Goller: Mertcan Açıkgöz (dk. 16), Bedirhan Altunbaş (dk. 17), Oğuzhan Aydoğan (dk. 53) (Menemen FK)
Sarı kartlar: Oğuzhan Aydoğan, Kadir Yazıcı (Menemen FK), Ali Ateş, Burak Bayram (Bayburt Özel İdare Spor)