TFF 2. Lig: Menemen FK: 3 - Somaspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 12. haftasında Menemen FK, Somaspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Efe Tanrıverdi, Hüseyin Can, Oğuzhan Kocaçoban
Menemen FK: Zülküf Özer, Atalay Gürel (Ekrem Kayılıbal dk. 46), Gencer Cansev, Abdulkadir Öksüz, Kadir Yazıcı, Ferhat Çulcuoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Oğuazhan Aydoğan dk. 76), Emre Keskin, Seçkin Getbay (Bedirhan Altunbaş dk. 61), Ziya Alkurt (Oktay Kancı dk. 81), Ali Özgün
Somaspor: Tunay Meral, Yavuzhan Keleşoğlu, Kadir Kurt, Oğzuhan Yıldırım, Yılmaz Ceylan, Yusuf Türk (Berkay Ekici dk. 86 ?), Yusuf Tursun (Erdem Aygül dk. 67), Mustafa Şengül, Eray Korkmaz (Murat Şevik dk. 86 ?), Kenan Fakılı (Kadir Karış dk. 86 ?), Emrecan Bulut (Can Muhammet Vural dk. 72)
Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk.13), Ali Özgün (dk. 17), Ziya Alkurt (dk. 78) (Menemen FK), Oğuzhan Yıldırım (dk. 45), Yusuf Türk (dk. 84) (Somaspor)
Sarı kartlar: Atalay Gürel, Abdulkadir Öksüz, Bedirhan Altunbaş (Menemen FK), Oğuzhan Yıldırım (Somaspor)