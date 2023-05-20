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TFF 2. Lig: Menemen FK: 4 - Amed Sportif: 3

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'un son hafta maçında Amed Sportif'i konuk eden Menemen Futbol Kulübü, rakibini 4-3 mağlup etti.



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Barkın Kara, Ramazan Ufuk Avdaş, Hasan Cebeci


Menemen FK: Bora Göymen, Oktay Kancı (Kadir Yazıcı dk. 51), Emre Keskin, Bedirhan Altunbaş, Gençer Cansev, Ferhat Çulcuoğlu, Oğuzhan Aydoğan (Murat Yılmaz dk. 86 ?), Atalay Gürel (Fuat Duran dk. 85 ?), Mertcan Açıkgöz (Yusuf Yıldız dk. 78), Abdulkadir Öksüz, Muhammed Enes Yılmaz


Yedekler: Ceyhun Demircan, Cüneyt Dağlı, Okan Şentürk, İlyas Antekin, Mert Tuncer, Emre Bibercioğlu


Teknik Direktör: Serkan Afacan


Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Hüseyin Güngör, Oğuz Çetinkaya, Abdussamed Karnuçu, Kerem Çağatay, Ömer Bozan (Çekdar Orhan dk. 75), Serdar Eylik (Cengiz Ötkün dk. 74), Muhammet Raşit Yöndem (Anıl Şahin dk. 75), Mansur Çalar (Halit Çokyaşar dk. 57), Okan Deniz (Taner Gümüş dk. 57), Yasin Abdioğlu


Yedekler: Cantuğ Temel, Cenk Kaplan, Arda Ertekin, Yunus Tarhan, Mehmet Gürkan Öztürk


Teknik Direktör: Bülent Akan


Goller: Muhammed Enes Yılmaz(dk. 10 ve 62), Atalay Gürel (dk. 53), Mertcan Açıkgöz (dk. 70) (Menemen FK) Okan Deniz (dk. 5), Serdar Eylik (dk. 31), Yasin Abdioğlu (dk. 85) (Amed Sportif)


Sarı kartlar: Emre Keskin, Kadir Yazıcı (Menemen FK) Mansur Çalar, Hüseyin Güngör (Amed Sportif)

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