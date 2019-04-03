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TFF 3. Lig 2. Grup: Karşıyaka 0 - Bergama Belediyespor 2

TFF 3.

Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka sahasında küme düşmesi kesinleşen Bergama Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Atatürk


Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot, Mustafa Burak Dilitatlı, Fatih Deveci


Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Metin, Burak (Özgür dk. 46), Onur, Muhammet, İlyas, Görkem, Arif (Bartu dk. 77), Anıl, Hakan


Yedekler: Efe, Harun, Mustafa, Cihan, Namık


Teknik Direktör: Mesut Toros


Bergama Belediyespor: Fehmi, Onurcan, Tuncer, Serhat, Hamit, Mehmet (Efe dk. 85 ?), Şamil, Zafer (Hakan dk. 67), Ali, Mert, Bahri (Altan dk. 75)


Yedekler: Ferdi, Samet, Furkan, Kaan


Teknik Direktör: Gökhan Çalışal


Sarı kartlar: Muhammet, Arif, Anıl (Karşıyaka), Bahri, Şamil, Efe, Tuncer (Bergama Belediyespor)


Goller: Şamil (dk 34), Altan (dk 79) (Bergama Belediyespor)

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