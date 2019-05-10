TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off Yarı Final: Karşıyaka 0 - Van Büyükşehir Belediyespor 0

Lig 2. Grup Play-Off Yarı Final ilk maçında Karşıyaka sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi sona ererken, ev sahibi ekip 73. dakikada Hakan'ın ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Finalisti belirleyecek rövanş karşılaşması 15 Mayıs Çarşamba günü Van'da oynanacak.

Stat: Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Efe Kurtuluş, Murat Erölmez

Karşıyaka: Erdoğan, Anıl, Metin, Cenk, Onur, Fatih, Arif, Mustafa (Görkem dk 79), Harun (Burak dk 75), Doğukan (Namık dk 90 ?), Hakan

Yedekler: Mehmet, Mahir, Cihan, İlyas

Teknik Direktör: Mesut Toros

Van BŞB: Salih, Samet, Barış, Yakup (Burçak dk 44), Umut (Şerif dk 62), Barış Gök, Barış Sağır, Emrah (Soner dk 75), Oktay, Serdar, Güney, Batuhan

Yedekler: Kadir, Osman, Emre, Sedat

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Sarı kartlar: Harun, Arif (Karşıyaka)