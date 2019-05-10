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TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off Yarı Final: Karşıyaka 0 - Van Büyükşehir Belediyespor 0

TFF 3.

Lig 2. Grup Play-Off Yarı Final ilk maçında Karşıyaka sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi sona ererken, ev sahibi ekip 73. dakikada Hakan'ın ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Finalisti belirleyecek rövanş karşılaşması 15 Mayıs Çarşamba günü Van'da oynanacak.



Stat: Atatürk


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Efe Kurtuluş, Murat Erölmez


Karşıyaka: Erdoğan, Anıl, Metin, Cenk, Onur, Fatih, Arif, Mustafa (Görkem dk 79), Harun (Burak dk 75), Doğukan (Namık dk 90 ?), Hakan


Yedekler: Mehmet, Mahir, Cihan, İlyas


Teknik Direktör: Mesut Toros


Van BŞB: Salih, Samet, Barış, Yakup (Burçak dk 44), Umut (Şerif dk 62), Barış Gök, Barış Sağır, Emrah (Soner dk 75), Oktay, Serdar, Güney, Batuhan


Yedekler: Kadir, Osman, Emre, Sedat


Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir


Sarı kartlar: Harun, Arif (Karşıyaka)

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