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TFF 3. Lig: Bergama Belediyespor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup'taki 24. hafta mücadelesinde Bergama Belediyespor, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Bergama 14 Eylül


Hakemler: Nabi İzci, Mehmet Mithat Levent, Abdulkadir Yılmazoğlu


Bergama Belediyespor: Amir Güren, Kağan Topçu, Arda Can, Tahir Bölgebaşı, Mehmet Soyarslan (Abdullah Sogucak dk. 77), Efe Taylan Altunkara, Süleyman Okçu (Ahmet Karaman dk. 74), Mert Çakar (Emre Özer dk. 74), Yunus Teke, İsmail Kulet, Aziz Kızılgün (Uğur Uğur dk. 89 ?)


Yedekler: Emir Akay, Doğan Çamlı, Bekir Can Uğur


Teknik Direktör: Süleyman Varlık


68 Aksaray Belediyespor: Doğukan Özçimen, Batuhan Yılmaz, Erdi Bakırcı, Ali Mert Işık, Nurullah Serbest, Mustafa Kayabaşı, Hasan Gündoğdu, Sefa Aksoy, Tahsin Hacımustafaoğlu (Alpay Aldemir dk. 73), İlker Avşar (Emre Alan dk. 83 ?), Serhat Yeşilördek (Yusuf Can Abay dk. 61)


Yedekler: Utku Burak Kunduzcu, Enes Tok, Necmi Çoban, Onur Arslan


Goller: Batuhan Yılmaz (dk. 84), Hasan Gündoğdu (dk. 90) (68 Aksaray Belediyespor)


Sarı kartlar: Mert Çakar, Yunus Teke (Bergama Belediyespor), Batuhan Yılmaz, İlker Avşar (68 Aksaray Belediyespor)

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