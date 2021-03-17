TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 - Çarşambaspor: 0

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'un 26. hafta maçında Çarşambaspor'u konuk eden Karşıyaka, rakibini 2-1 mağlup etti.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Serkan Pınar, Çağlar Demirkıran, Yakup Erdoğan
Karşıyaka: Erdoğan Açar, Mustafa Değirmenci (Mert Yılmaz dk. 90+1 ?), Metin Peker, Muhammet Öztekin, İlyas Kahraman, Mustafa Aşan, Namık Çelik (Mustafa Durgun dk. 89 ?), Caner Cengiz, Doğukan İnci (Özkan Duman dk. 65), Hakan Kuş, Ferdi Burgaz
Yedekler: Mehmet Aksoy, Cihan Ethemoğlu, Batuhan Kara, Eniscan Atik
Teknik Direktör: İbrahim Cezayir
Çarşambaspor: Eren Yılmaz, Abdulkadir Yıldırım, Cihat Karakuş, Muhammet Mustafa Doğan, Oğuzhan Yıldırım, Ahmet Ürer (Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu dk. 72), Tugay Eruzun (Kemal Sabri Bayraktar dk. 52), Rıdvan Sağlam, Serhan Yılmaz, Veysel Kılıç (Metin Karakan dk. 87 ?), Hasan Küçük (Mertcan İhtiyar dk. 86 ?)
Yedekler: Kadir Kahvecioğlu, Mete Han Genç, Fırat Salur
Teknik Direktör: Kenan Yelek
Goller: Doğukan İnci (dk. 31), Mustafa Değirmenci (dk. 61) (Karşıyaka), Oğuzhan Yıldırım (dk. 61) (Çarşambaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Aşan (Karşıyaka), Abdulkadir Yıldırım (Çarşambaspor)