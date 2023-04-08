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TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 - Yomraspor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 27. hafta maçında Yomraspor'u konuk eden Karşıyaka, rakibiyle golsüz berabere kaldı.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Alper Oran, Mustafa Burak Kuş, Uğur Çakmak


Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu, Aykut Çolakoğlu, Metin Peker, Özgür Güler, Mustafa Aşan (Recep Türköz dk. 56), Onur Kolay (Burak Başkaya dk. 81 ?), Caner Cengiz (Soner Birinci dk. 69), Ali Say (Namık Çelik dk. 56), Ferhat Katipoğlu (Ertuğrul Sancaktutan dk. 81 ?), Emre Gemici, Yılmaz Ceylan


Yomraspor: Furkan Keleş, Hüseyin Sürmeneli (Ümit Bayraktar dk. 28), Enes Filiz, Furkan Mızrak, Berkcan Aytaç, Uğur Kurt (Batuhan Kayıkcı dk. 76), Ökkeş Karaoğlu (Semih Kahraman dk. 76), Mustafa Yılmaz, Furkan Yiğit (Sertan İrkilmez dk. 76), Ferhat Canlı, Yunus Karadağ (Şenol Özyurt dk. 66)


Sarı kartlar: Furkan Mızrak, Furkan Yiğit, Ferhat Canlı (Yomraspor), Emre Gemici (Karşıyaka)

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