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TFF 3. Lig: Karşıyaka: 1 - Yeni Orduspor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 31. hafta maçında Yeni Orduspor'u konuk eden Karşıyaka, rakibini 1-0 mağlup etti.



Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Murat Türkoğlu, Hakan Eygü, İsmail Ertunç


Karşıyaka: Cenk Özbey, Mustafa Aşan (Abdullah Ethemoğlu dk. 90 ?), Arif Cılak, Doğukan İnci (Mustafa Değirmenci dk. 81 ?), Hakan Kuş, Metin Peker, Onur Kıntaş, Erdoğan Açar, Anıl Çıracı, Özgür Güler (Harun Atalay dk. 76), Fatih Öztekin


Yeni Orduspor: Murat Demir, Ramazan Sal, Çağrı Bülbül, Mithat Yaşar, Sebahattin Usta, Aykut Öztürk (Fatih Özçelik dk. 65), Kerim Bölük, Burak Aydın (Osman Şahin dk. 82 ?), Fatih Solmaz, Can Çaykıran, Alperen Doğan


Gol: Doğukan İnci (dk. 56) (Karşıyaka)


Sarı kartlar: Hakan Kuş, Doğukan İnci, Mustafa Aşan, Cenk Özbey (Karşıyaka), Kerim Bölük, Can Çaykıran, Ramazan Sal, Mithat Yaşar (Yeni Orduspor)

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