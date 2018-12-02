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TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Adıyaman 1954 Spor: 1

TFF 3.

Lig 2. Grup 15. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor'u konuk eden Karşıyaka, rakibini 2-1 mağlup etti.



Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Aytaç Geçgel, Sedat Etik, Tunay Ateş


Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Harun Atalay, Mustafa Değirmenci (Doğukan İnci dk. 46), Metin Peker, Özgür Güler, Muhammet Öztekin (Bartu Umut dk. 83 ?), Görkem Kınay (Battal Demirbilek dk. 60), Arif Cılak, Anıl Çıracı, Hakan Kuş


Adıyaman 1954 Spor: Abdullah Nanim, Mehmet Ali Yakışık, Eşref Koçak, Semih Oğuz, Hakan Doğru (Hamza İpekci dk. 79), Önder Akdağ (Furkan Sakı dk. 45), Ahmet Tuna Akıl (Murat Yılmaz dk. 85 ?), Muhammed Emel, Emre Adiloğlu, İlhan Aslanoğlu, Baran Basut


Goller: Eşref Koçak (dk. 53) (Adıyaman 1954 Spor), Doğukan İnci (dk. 71 ve 90+1) (Karşıyaka)


Sarı kartlar: Hakan Doğru, Furkan Sakı (Adıyaman 1954 Spor), Mehmet Öztekin, Doğukan İnci (Karşıyaka)

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