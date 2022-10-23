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TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Edirnespor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 8. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Edirnespor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Okan Kayataş, Turhan Akbaş, Hüseyin Yazıcılar


Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu, Cenk Özbey, Metin Peker, Ertuğrul Sancaktutan, Özgür Güler Mustafa Aşan, Onur Kolay, Emre Gemici (Recep Türköz dk. 84 ?), Namık Çelik, İhsan Furkan Deniz (Polat Abay dk. 64), Fatih Taşdelen (Caner Cengiz dk. 74)


Edirnespor: Serkan Demirol, Fırat Aras, Kaan Dorak, Erkan Şentürk (Sergen Yakupçebioğlu dk. 71), Ali Aydın, Oğuzhan Kandemir (Abdussamet Yılmaz dk. 79), Ümit Can Tokcu, Gencay Erten, Engin Nebioğlu, Güray Gazioğlu (Çağlar Özel dk. 79), Atakan Serin (Batuhan Kayıkcı dk. 71)


Goller: Emre Gemici (dk. 13), Onur Kolay (dk. 90) (Karşıyaka)


Sarı Kart: Abdussamed Yılmaz (Edirnespor)

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