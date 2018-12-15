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TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Elaziz Belediyespor: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Lig 2.Grup'un 17. hafta açılış müsabakasında Karşıyaka, Atatürk Stadı'nda oynadığı Elaziz Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Emre Yüksel, Emrah Akkaya, Ömer Kibirlioğlu


Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Harun (Mustafa dk. 65), Metin, Özgür, Muhammet, Mustafa, Arif (Battal dk. 77), Anıl, Doğukan, Bartu


Elaziz Belediyespor: Engin, Osman, Batuhan, Enver, Eren, Nihat, Ferhat, Ali, Muhammet (Furkan dk. 67), Samet, Cenk (Ferit dk. 90 ?)


Goller: Bartu (dk. 2), Battal (dk. 80) (Karşıyaka), Muhammet (dk. 27), Furkan (dk. 86) (Elaziz Belediyespor)


Sarı kartlar: Mustafa, Battal (Karşıyaka), Muhammet, Ferhat, Osman, Cenk (Elaziz Belediyespor)

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