TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Karaköprü Belediyespor: 1

Karşıyaka, TFF 3.
Lig 1. Grup'un 6. haftasında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Salon: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Sabit Selvi, Gürcan Dönmez, Hicri Yıldırım
Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Metin Peker, Ertuğrul Sancaktutan, Özgür Güler, Mustafa Aşan, Namık Çelik, Onur Kolay(Caner Cengiz dk. 90 ?), Okan Baydemir(Kerem Pala dk. 76), Fatih Ergen(Recep Türköz dk. 76), Fatih Taşdelen(Emre Gemici dk. 82 ?)
Yedekler: Enes Kalyoncu, Aykut Çolakoğlu, Burak Karapınar
Teknik Direktör: Erman Güracar
Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi, Burak Büyükkaya, Mücahit Çakır, Emre Yıldırım, Muhammed Reşit Şahingöz, Emirhan Korkmaz(Kemal Sabri Bayraktar dk. 82 ), Fatih Dalgıç(Kubilay Akyüz dk. 58), Halil Yılmaz, Emre Fırtına, Fatih Gül(Fevzi Özkan dk. 58), Muhammed Öztürk(Selim Şahin dk. 90 ?)
Yedekler: Alperen Güner, Alperen Mehmet Çaylak, İbrahim Halil Talay
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Goller: Namık Çelik (dk. 45 ve 70) (Karşıyaka), Kubilay Akyüz (dk. 59)(Karaköprü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Mustafa Aşan, Ertuğrul Sancaktutan, Cenk Özbey, Özgür Güler (Karşıyaka), Fatih Dalgıç, Halil Yılmaz (Karaköprü Belediyespor)