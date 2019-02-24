TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Kırşehir Belediyespor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 23. haftasında Karşıyaka sahasında lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Tayfun Sarı, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Serhat Sağır
Karşıyaka: Erdoğan, Anıl, Cenk, Metin, Özgür, Muhammet, Mustafa (Abdullah dk. 90), Arif, Harun (Battal dk. 73), Doğukan (Mustafa Değirmenci dk. 85 ?), Hakan Kuş
Kırşehir Belediyespor: İsmet, Erdinç, Ogün, Taha, Fahrettin (Emre dk. 72), Cabir, Turgay, Uğur (Emrah dk. 85 ?), Mert (Sinan dk. 55), Ali Han, Ömer
Goller: Hakan Kuş (dk. 51), Doğukan (dk. 83) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Özgür, Arif (Karşıyaka), Uğur, Taha (Kırşehir Belediyespor)