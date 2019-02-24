İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Kırşehir Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 23. haftasında Karşıyaka sahasında lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Tayfun Sarı, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Serhat Sağır


Karşıyaka: Erdoğan, Anıl, Cenk, Metin, Özgür, Muhammet, Mustafa (Abdullah dk. 90), Arif, Harun (Battal dk. 73), Doğukan (Mustafa Değirmenci dk. 85 ?), Hakan Kuş


Kırşehir Belediyespor: İsmet, Erdinç, Ogün, Taha, Fahrettin (Emre dk. 72), Cabir, Turgay, Uğur (Emrah dk. 85 ?), Mert (Sinan dk. 55), Ali Han, Ömer


Goller: Hakan Kuş (dk. 51), Doğukan (dk. 83) (Karşıyaka)


Sarı kartlar: Özgür, Arif (Karşıyaka), Uğur, Taha (Kırşehir Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.