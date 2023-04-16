TFF 3. Lig: Karşıyaka: 3 - Ağrı 1970 Spor: 1

Lig 1. Grup 29. haftada Karşıyaka evinde karşılaştığı Ağrı 1970 Spor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Okan Kayataş, Çağlar Öztürk , Erdinç Tufan

Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu, Cenk Özbey, Metin Peker, Özgür Güler, Ertuğrul Sancaktutan, Mustafa Aşan, Onur Kolay (Namık Barış Çelik dk. 79), Fatih Ergen (Caner Cengiz dk. 61), Ali Say (Nuri Fatih Aydın dk. 72), Emre Gemici (Fatih Taşdelen dk. 80 ?), Yılmaz Ceylan

Ağrı 1970 Spor: Suphi Dağ, Ahmet Emre Kartal, Anıl Çıracı, Aytaç Öden, Emre Yaşar (Muhammed Emin Yavaş dk. 78), Muhammet Mustafa Gundak, Taner Yıldız, Bilal Gücüyetmez ( Onur Alsu dk. 78), Burak Taşdemir, Muhammet Yılmaz (Ahmet Kutlu dk. 78), Eren Yeşil (Rıdvan Çelik dk. 79)

Goller: Ali Say (dk. 14), Yılmaz Ceylan (dk. 20), Fatih Taşdelen (dk. 88) (Karşıyaka), Muhammet Yılmaz (dk. 31) (Ağrı 1970 Spor)

Kırmızı Kart: Muhammet Mustafa Gundak (dk. 86) (Ağrı 1970 Spor)

Sarı kartlar: Ali Say, Erman Güraçar (Karşıyaka), Bilal Gücüyetmez, Muhammet Mustafa Gundak, Onur Alsu (Ağrı 1970 Spor)