TFF 3. Lig: Karşıyaka: 4 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup'taki 18. hafta mücadelesinde Nevşehir Belediyespor'u konuk eden Karşıyaka, rakibini 4-2 mağlup etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Serkan Eryılmaz, Sezgin Altun, Emir Kılıçarslan
Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu,, Cenk Özbey, Metin Peker, Ertuğrul Sancaktutan (Aykut Çolakoğlu dk. 90 ?), Özgür Güler, Mustafa Aşan, Onur Kolay (Mustafa Durgun dk. 89 ?), Ali Say (Kerem Pala dk. 89 ?), Fatih Taşdelen, Emre Gemici (Fatih Ergen dk. 79), Yılmaz Ceylan ( Namık Çelik dk. 90 ?)
Nevşehir Belediyespor: Şener Özcan, Rahmi Can Karadaş (İbrahim Topaloğlu dk. 90 ?), Orhan Evci, Onur Öztonga, Birhan Vatansever, Gökay İravul, Hüseyin Civelek, Dilaver Güçlü, Özgür Can Özcan (Ömer Yıldırım dk. 75), Ali Kuçik (Batuhan Nihat Ulutaş dk. 66), Baran Sarka (Ali Kılıç dk. 75)
Goller: Metin Peker (dk. 24), Fatih Taşdelen (dk. 70 ve 90+1), Emre Gemici (dk. 76) (Karşıyaka), Özgür Can Özcan (dk. 11), Dilaver Güçlü (dk. 27) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı kart: Gökay İravul (dk. 80) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Özgür Can Özcan, Şener Özcan, Caner Arıcı (Nevşehir Belediyespor), Özgür Güler, Mustafa Aşan, Metin Peker (Karşıyaka)