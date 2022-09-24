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TFF 3. Lig: Karşıyaka:0 - Şile Yıldızspor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 4. hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği Şile Yıldızspor'la 0-0 berabere kaldı.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli


Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Cem Harman, Kağan Yıldızlar


Karşıyaka: Yusuf Balcığlu, Ertuğrul Sancaktutan, Cenk Özbey, Metin Peker, Özgür Güler (Polat Abay dk. 83), Mustafa Aşan, Caner Cengiz (Recep Türköz dk. 77), Onur Kolay (Fatih Taşdelen dk. 84), Namık Çelik, Kerem Pala (Okan Baydemi dk. 68), Emre Gemici


Yedekler: Enes Kalyanco, Aykut Çolakoğlu, Burak Karapınar


Teknik Direktör: Erman Güraçar


Şile Yıldızspor: Süleyman Özer, Arda Can, Saffet Yazar, Ali Erhal, Mustafa Demirel (Yusuf Oral dk. 70), Raşit Sevindir (Şahin Aygüneş dk. 77), Süleyman Selak, Hakkı Tosun, Barış Şen (Berat Vardal dk. 65), Emrecan Yıldızhan (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 65), Emre Yucak


Yedekler: Murat Özkan, Emir Şen, Mustafa Acar


Teknik Direktör: Polat Çetin


Sarı kart: Mustafa Aşan (Karşıyaka)

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