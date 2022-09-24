TFF 3. Lig: Karşıyaka:0 - Şile Yıldızspor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 4. hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği Şile Yıldızspor'la 0-0 berabere kaldı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Cem Harman, Kağan Yıldızlar
Karşıyaka: Yusuf Balcığlu, Ertuğrul Sancaktutan, Cenk Özbey, Metin Peker, Özgür Güler (Polat Abay dk. 83), Mustafa Aşan, Caner Cengiz (Recep Türköz dk. 77), Onur Kolay (Fatih Taşdelen dk. 84), Namık Çelik, Kerem Pala (Okan Baydemi dk. 68), Emre Gemici
Yedekler: Enes Kalyanco, Aykut Çolakoğlu, Burak Karapınar
Teknik Direktör: Erman Güraçar
Şile Yıldızspor: Süleyman Özer, Arda Can, Saffet Yazar, Ali Erhal, Mustafa Demirel (Yusuf Oral dk. 70), Raşit Sevindir (Şahin Aygüneş dk. 77), Süleyman Selak, Hakkı Tosun, Barış Şen (Berat Vardal dk. 65), Emrecan Yıldızhan (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 65), Emre Yucak
Yedekler: Murat Özkan, Emir Şen, Mustafa Acar
Teknik Direktör: Polat Çetin
Sarı kart: Mustafa Aşan (Karşıyaka)