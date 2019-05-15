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TFF 3. Lig Play-Off: Tire 1922 Spor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF 3.

Lig Play-Off Yarı Finali rövanş maçında Tire 1922 Spor'u 1-0 yenen Nevşehir Belediyespor, finale adını yazdırdı.



Stat: Gazi Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Selim Özen, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu


Tire 1922 Spor: Fatih, Semih (Nihat dk. 62), Burak, Gökhan, Berke, Hüseyin, Celal, Emrah, Bertuğ (Sergen dk. 76), Furkan (Cemal dk. 66), Tugay


Nevşehir Belediyespor: Onur, Muhammet, Saffet, Can, Burak, Melih (Emre dk. 78), Hayrettin, Tunç (Abuzer dk. 90 ?), Uğur, Doğacan (Naci dk. 86 ?), Ömer


Gol: Melih (dk. 54) (Nevşehir Belediyespor)


Sarı kartlar: Celal, Emrah, Nihat, Sergen, Burak (Tire 1922 Spor), Uğur, Saffet (Nevşehir Belediyespor)

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