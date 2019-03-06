TFF 3. Lig: Tire 1922: 1 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 25. haftasında Tire 1922, sahasında Nevşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Tire Tayfur Çiçek
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Tolga Dede, Caner Kurt
Tire 1922: Fatih Gülmez, Semih Kahraman (Bertuğ Başdemir dk. 57), NihatYılmaz, Burak, Sürmeli (Mümin dk. 65), Gökhan Erdöl, Berke Bıyık (Hasan Çelik dk. 87 ?), Hüseyin Erol, Celal Çırpanlı, Emrah Kiraz, Furkan Safi, Tugay Kırcalı
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, Saffet Gurur Yazar, Can Morgül, Metehan Andaç Özlü, Emre Fırtına (Uğur dk. 55), Melih Gökçek (Ahmetcan dk. 74 ), Tunç Murat Behran, Bilal Gücüyetmez, Doğancan Aynacı (Abuzer Gaffar Toplu dk. 83 ?), Ömer Gür, Naci Bayraktaroğlu
Goller: Melih Gökçek (dk. 42) (Nevşehir Belediyespor), Furkan (dk. 64) (Tire 1922)
Sarı kartlar: Hüseyin (Tire 1922), Metehan, Bilal (Nevşehir Belediyespor)