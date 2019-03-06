İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Tire 1922: 1 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 25. haftasında Tire 1922, sahasında Nevşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Tire Tayfur Çiçek


Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Tolga Dede, Caner Kurt


Tire 1922: Fatih Gülmez, Semih Kahraman (Bertuğ Başdemir dk. 57), NihatYılmaz, Burak, Sürmeli (Mümin dk. 65), Gökhan Erdöl, Berke Bıyık (Hasan Çelik dk. 87 ?), Hüseyin Erol, Celal Çırpanlı, Emrah Kiraz, Furkan Safi, Tugay Kırcalı


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, Saffet Gurur Yazar, Can Morgül, Metehan Andaç Özlü, Emre Fırtına (Uğur dk. 55), Melih Gökçek (Ahmetcan dk. 74 ), Tunç Murat Behran, Bilal Gücüyetmez, Doğancan Aynacı (Abuzer Gaffar Toplu dk. 83 ?), Ömer Gür, Naci Bayraktaroğlu


Goller: Melih Gökçek (dk. 42) (Nevşehir Belediyespor), Furkan (dk. 64) (Tire 1922)


Sarı kartlar: Hüseyin (Tire 1922), Metehan, Bilal (Nevşehir Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.