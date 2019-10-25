TFF Başkanı Nihat Özdemir, İZTO'nun konuğu olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 30 Ekim Çarşamba günü İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nın aylık meclis toplantısına katılacak. Özdemir, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TFF Eski Başkanı Mahmut Özgener ve kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek.

Türkiye Futbol Federayonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nın ekim ayı olağan meclis toplantısına katılacak. Toplantıda bir de konuşma yapacak olan TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbol kulübü başkanlarıyla da bir araya gelecek. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Özdemir'i meclis toplantısında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirterek, "Futbol camiamızın değerli ismi Sayın Nihat Özdemir'i Ekim ayı meclisimizde konuk edeceğiz ve kendisinin spor konusundaki görüş ve düşüncelerini yakından dinleme fırsatı bulacağız" dedi.

Spor endüstrisinin büyüklüğü 1.6 trilyon

Son yıllarda spor endüstrisinin birçok sektörün önüne geçtiğini ve hızla yükseldiğini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bu endüstrinin baş aktörlerinden birinin de futbol olduğunu ifade etti.

Özgener, "Spor endüstrisi, sadece kulüplerin ve kurumların bilet, merchandising, yayın, sponsorluk, transfer gelirlerini kattığımızda, devletlerin spora yaptığı yatırımları, tesisler için harcanan miktarları hesapladığımızda 500 milyar dolara yaklaşan bir pazar. Spor malzemeleri, spor besinleri, spor merkezleri, spor turizmi gibi sporla doğrudan ilgili endüstrileri de kattığımızda bu büyüklük 1.6 trilyon dolara ulaşıyor. Futbol tüm dünyadaki yaygınlığıyla, spor endüstrisi üzerinde ayrı bir başlık altında değerlendirilebilecek, kitleleri peşinden sürükleyen önemli bir branş. Milli Takımımızın son dönemde Şenol Güneş yönetimindeki başarılı performansıyla, Avrupa'nın 12 ayrı ülkesinde yapılacak ve tüm kıta için özel bir önem taşıyan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmak için çok avantajlı bir pozisyona geçmesi, Şampiyonlar Ligi finalinin bu yıl ülkemizde oynanması, ülke olarak zaten her zaman gündemimizde olan futbolu bu yıl farklı bir seviyeye taşıyacak. İzmir'imizin de spor endüstrisinden hak ettiği payı alması, çok daha fazla sayıda kulübümüzün Süper Lig'de temsil edilmesi en büyük dileğimiz. Bu açıdan, meclis toplantımızda futbol camiamızın bir numaralı isminden, futbol ve İzmir'in futboldaki yerine ilişkin değerlendirmeleri hep birlikte dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.