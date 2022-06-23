İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Thomas Akyazılı, Pınar Karşıyaka'da

Pınar Karşıyaka, 25 yaşındaki gard Thomas Akyazılı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, transferde hareketli günler yaşıyor. Kenan Sipahi ve Errick McCollum'u kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımın forma giyen Thomas Akyazılı'yı da renklerine bağladı. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki gard ile 3 yıllık sözleşe imzaladı.


Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Pınar Karşıyaka, Thomas Akyazılı'ya, “Hoş geldin” dedi.


Thomas, geçtiğimiz sezon ligde 3.2 sayı ortalamasıyla oynamıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.