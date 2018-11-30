Ticaret müşavirlerinden ihracat seferberliği

Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması için 4 yıl ticaret müşaviri olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde görev yaptıktan sonra yurda dönen Ticaret Bakanlığı bürokratları, görev yaptıkları ülkelerde edindikleri deneyimleri Egeli ihracatçılarla paylaştı.

2018 yılının 10 aylık döneminde 20 milyar dolar ihracat yaptığımız Almanya, Rusya, Çin, Japonya, Kazakistan, Moldovya ve Singapur'da ticaret müşavirliği yapmış 8 isim Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 45 firma ile ikili görüşmeler yaptı ve deneyimlerini aktardı.

İzmir dışından da yoğun katılım

Ticaret müşavirlerinin Türkiye'yi temsilen görev yaptıkları ülkelerde gerek kamu kurumları, gerek özel sektör, gerekse sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Türkiye'nin ihracatını artırmak için yıllarca gece-gündüz yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu tecrübelerini ihracatçılara aktarabilecekleri bir zemin hazırladıklarını kaydetti. Ticaret müşavirleriyle randevu çizelgesinin ihracatçı firmalardan gelen talepler sonucu kısa sürede dolduğuna işaret eden Eskinazi, "Ticaret Müşavirleri Buluşması'na 2016 yılında başladık. 2016, 2017 ve 2018 yılı mart ayında üç kez bu buluşmaları tekrarladık. İhracatçı firmalarımızın yoğun ilgisi nedeniyle 2018 yılı içinde ikinci kez Ticaret Müşavirleri Buluşması organize ettik. Etkinliğimize İzmir dışından da yoğun katılım oldu. Önümüzdeki dönemde bu buluşmaları devam ettirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

"İhraç pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor"

Türkiye'nin, 2023 yılında dünya ihracat rakamlarından yüzde 1.5 pay almayı hedeflediğine dikkati çeken Eskinazi şöyle devam etti: “Bu hedefe ulaşmak için ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu yıl davet ettiğimiz ticaret müşavirlerimizin görev yaptığı 7 ülke Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 15 pay alıyor. Böylesi etkinliklerle bu ülkelerin ithalatından aldığımız payı arttırmayı hedefliyoruz."

“300 firmanın fuarlara katılımını sağladık”

İkili görüşmeler öncesinde ticaret müşavirlerine EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, EİB'nin 2018 yılı etkinlikleri ile ilgili bir sunum yaptı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılında 5 tanesi sanayi sektörleri, 4 tanesi ise tarım sektörlerinde 9 uluslararası fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu üstlendiği bilgisini veren İşbırakmaz, bu fuarlarda 300 Türk ihracatçı firmanın tanıtım ve pazarlama yaptığının altını çizdi. Uluslararası Fuarlara Türkiye Milli Katılım Organizasyonları dışında; Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 2018 yılında düzenlenen sektörel ticaret heyeti organizasyonları, alım heyeti organizasyonları, fuarlara info stant katılımları, URGE projeleri, çalıştaylar, Turquality projeleri ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren İşbırakmaz 50'in üzerinde etkinliğe imza attıklarını ifade etti.

Yüzde 9'luk ihracat artışı

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ticaret Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği "Ticaret Müşavirleri Buluşması"na katılan ticaret müşavirlerinin görev yaptığı 7 ülkeye Türkiye, 2017 yılının 10 aylık döneminde 18 milyar 377 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 9'luk ihracat artış hızı yakaladı ve 19 milyar 979 milyon dolarlık döviz getirisine imza attı. Almanya, 13 milyar 251 milyon dolarlık ihracat tutarıyla zirvede yer alırken, Rusya yüzde 36'lık ihracat artış hızıyla 2 milyar 800 milyon dolara yükseldi. Türkiye, 2018 yılının ocak-ekim döneminde Çin'e ise; 2 milyar 474 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.