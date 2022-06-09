Ticari anlaşmazlıkları “arabuluculuk” çözecek

Türkiye genelindeki oda ve borsaların arabuluculuk uygulamasının kurumsal bir şekilde gerçekleşmesinde büyük bir görev üstlendiğinin altını çizen TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, “Mahkemelerin üzerinden iş yükünü alarak, hakimlerin daha sağlıklı karar vermesini sağlamak için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız” dedi. İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ise İzmir Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi İZTOTAM'ın resmi olarak kuruluş işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Toplantısı, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, Avukat Arabulucu Mehmet Akuğur ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri'nin katılımıyla İzmir Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda hibrit olarak gerçekleşti.

"Arabuluculuk müzakerelerinin yüzde 69'u başarıyla sonuçlandı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Tanyeri, “Bildiğiniz üzere, gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle birlikte artık birçok uyuşmazlığın çözümlenmesi noktasında arabuluculuk dava şartı haline geldi. Arabuluculuk; uyuşmazlıkların hızlı, kolay ve kökten çözümlenmesini sağlaması nedeniyle sadece ülkemizde değil dünya genelinde tercih edilen bir yöntem. Bugün ülkemizde, hukuki uyuşmazlıkların çözümünü tarafların rızasına dayalı olarak sağlayan arabuluculuk uygulamasındaki dosya sayısı 3 milyonu aşmış durumda. Arabulucular marifetiyle müzakeresi tamamlanan 2 milyon 781 bin 858 dosyadan 1 milyon 930 bin 328'inde taraflar el sıkışarak anlaştı. Bir başka deyişle arabuluculuk müzakerelerinin yüzde 69'u başarıyla sonuçlandı” dedi.

"Mahkemelere gidip gelmek masraf yapmak zorunda kalmıyorsunuz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin girişimleri ile iş dünyasının ve vatandaşların uyuşmazlıklarının sürdürülebilir çözümlere ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla 9 Aralık 2020'de TOBB Uyum Danışmanlık A.Ş.'yi kurduğunu belirten Prof. Dr. Tanyeri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birliğimiz bu inisiyatifi üstlenerek arabuluculuk nosyonu konusunda tüm Türkiye'de farkındalığın oluşturması, uygulamanın hızla benimsenmesi ve Odalar aracılığıyla yerelde yaygınlaşması amacıyla önemli bir misyon üstlendi. İzmir Ticaret Odası olarak biz de TOBB Uyum Danışmanlık A.Ş. ile 1 Mart 2021 tarihinde iş birliği sözleşmesi imzalayarak İzmir Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi İZTOTAM'ı kurduk.”

Katılımcıları TOBBUYUM'un çalışmaları konusunda bilgilendiren TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak en önemli amacımız, arabuluculuğun kurumsal olarak gerçekleşmesi. Ticaret odalarımız ve borsalarımız arabuluculuğa sahip çıktılar. Bugün Türkiye'de bir hakimin üzerine düşen dosya sayısı yüzleri buluyor. Bu şartlarda hakimin sağlıklı karar vermesi zorlaşıyor. Şirketlerimiz çok haklı oldukları konularda bile kaybedebiliyorlar. Arabuluculuk, iki tarafında kazandığı kendi müzakerelerini kendileri yaptıkları bir süreç. Üçüncü bir kişi sizin adınıza karar vermiyor, yıllarca sürmüyor. Mahkemelere gidip gelmek masraf yapmak zorunda kalmıyorsunuz” dedi.

"İki insanın menfaatleri buluşunca arabuluculuk gerçekleşmiş oluyor"

Şirketlerin oda ve borsaların destekleriyle arabuluculuk uygulamasını kullanmaları gerektiğinin altını çizen Dr. Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok nitelikli arabulucularımız var. Arabuluculuk tamamen gönüllü bir süreç. Mahkemeye gittiğinizde hakkınız neyse onu alamaya çalışıyorsunuz. Arabuluculuk ise menfaat temelli. İki insanın menfaatleri buluşunca arabuluculuk gerçekleşmiş oluyor. Bir özür için 500 bin TL'lik alacağından vazgeçen şirketler gördük. Arabuluculuk için çok ciddi bir hazırlık gerekiyor. Bu nedenle oda ve borsalarımız bünyesinde kurulan Tahkim ve arabuluculuk merkezilerini çok önemsiyoruz.”

Toplantıda Singapur Konvansiyonu'na ilişkin bir sunum gerçekleştiren Avukat Arabulucu Mehmet Akuğur da, şöyle devam etti:

“Singapur Konvansiyonu, arabuluculukta yeni bir kapı açtı. 2019'da Türkiye'nin de aralarında olduğu 46 ülke kurucu anlaşmayı imzaladı. Günümüzde 55 ülke bu sözleşmeye imza attı, 10 ülke ise iş hukuklarıyla uyumlu hale getirdi. Önceden uluslararası hukuk uyuşmazlığı dediğimizde aklımıza ilk gelen kurum Tahkim'di; ancak günümüzde ticaretin hızına yetişmek mümkün değil. Bu nedenle daha hızlı bir sistem olarak Singapur Konvansiyonu ortaya çıktı. Singapur Sözleşmesi, milletlerarası ticari nitelikli uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculuk sonucu yapılan sulh anlaşmalarını kapsıyor. Bu sözleşme ile, ihracat, ithalat, yabancı sermaye yatırımları konusunda taraflar arasında çıkan ticari uyuşmazlıklar çerçevede arabuluculuk sonucunda imzalanan sulh anlaşmaları, ilave bir mahkeme veya hakem kararına gerek kalmaksızın icra edilebiliyor."

Toplantının sonunda konuşmacılar, katılımcıların sorularını yanıtladı.