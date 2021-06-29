Tınaztepe polikliniği İzmirlilere hizmet verecek

12 branşta faaliyet gösterecek Tınaztepe Polikliniğinden, akademik ve idari personel, öğrencilerin yanı sıra 1 Temmuz itibariyle İzmirli vatandaşlar da faydalanabilecek. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, polikliniğin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Tek hedefimiz; ülkemize, milletimize, bizden fayda bekleyenlere hizmet etmek. İzmirlilere de açık olacak polikliniğimiz, kurumumuza, Bucamıza, şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesinin DEÜ Tınaztepe Yerleşkesindeki Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi, 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine bağlanarak Tınaztepe Polikliniği olarak hizmet vermeye başladı.

Polikliniğin açılış törenine; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca İlçe Emniyet Müdürü Ruhan Saraçoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Turgay Bulut, Buca İlçe Sağlık Müdürü Murat Köksal, DEÜ üst yönetimi, akademisyenler ve idari personel katıldı. 1 Temmuz itibariyle vatandaşların da yararlanabileceği Tınaztepe Polikliniği, günde en az 300 hastaya hizmet verecek. Poliklinikte göz, kulak-burun-boğaz, psikiyatri, psikolojik danışmanlık, diş hekimliği, acil müdahale, ortopedi, radyoloji, kadın doğum, çocuk, dermatoloji ve diyet bilimleri branşları bulunuyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Tınaztepe Polikliniğinde DEÜ'nün sağlık alanındaki değerli kapasitesini kullandıklarını ifade ederek, “Önce insan sağlığı, her canlının sağlığı diyoruz. Polikliniğimiz akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz ve İzmirlilere açık olacak. Kurumumuza, Bucamıza, şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"Tek hedefimiz; tek emelimiz, ülkemize, milletimize, bizden fayda bekleyenlere hizmet etmek"

Dokuz Eylül Üniversitesinin adım adım gelişmesinden gurur duyduklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Umuyorum ki bizim yerimize geçecek gençler bizi hayırla yad edecek. ‘İyi ki bunları yapmışlar' diyecek. Tek hedefimiz; tek emelimiz, ülkemize, milletimize, bizden fayda bekleyenlere hizmet etmek. Bu hedef doğrultusunda çıktığımız yolda, öğrenciliğimizden beri bize sağlık hizmeti sunan Mediko'nun yeni bir yapılanmayla daha geniş bir çerçevede hizmet sunabilecek kapasitesi olduğunu gördük. Dokuz Eylül Üniversitemizin sağlık alanındaki çok değerli kapasitesini burada da kullanmak üzere çalışmalara başladık. Binamızı fiziki anlamda daha iyi şartlarda yeniledik. Tabi ki daha sonra bu fiziki alan içini çok değerli hocalarımızın katkılarıyla doldurmak geliyordu. Bu anlamda da dekanımız, başhekimimiz, başhekim yardımcılarımız bir çalışma yaptılar. Günün her anında her türlü desteğin alınabileceği ve sabit bir kadrosunun olduğu bir yapılanmaya gittik. Uzman hocalarımız, asistanlarımız, sağlık çalışanlarımız ve idari personelimiz bu yapılanma içinde yerini aldı. Süreç içinde bunu daha da geliştireceğiz” dedi.

Tınaztepe Polikliniği'nde göz, kulak-burun-boğaz, psikiyatri, psikolojik danışmanlık, diş hekimliği branşlarının yanında acil müdahale, ortopedi, radyoloji, kadın doğum, çocuk, dermatoloji ve diyet bilimlerinin yer aldığını ifade eden Rektör Hotar, “Tınaztepe Polikliniği toplam 12 alanda hizmet sunmaya başlayacak. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz ve değerli İzmirlilere de açık olacak. Burada hasta bakan hekimlerimiz gerek gördüğü takdirde de DEÜ Araştırma Uygulama hastanemizin ilgili birimlerinden hasta adına randevu alabilecekler. Önce insan sağlığı her canlının sağlığı diyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kurumumuza, Bucamıza, şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Tınaztepe 63. poliklinik oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın önerisiyle Tınaztepe yerleşkesinde poliklinik açmaya karar verdiklerini belirterek, “Hastanemize bağlı 62 noktada poliklinik hizmetimiz vardı, bu 63. noktamız olacak. 1 Temmuz itibariyle Buca'da yaşayan vatandaşlarımız da buradan yararlanabilecek. Tınaztepe Polikliniğini yerleşkemize kazandıran Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Oktay Ergene de, “25 gün içerisinde Tınaztepe Polikliniği tamamlandı. Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'a bu nedenle teşekkür etmemiz lazım. Yerleşkemizde 40 bin civarında akademisyen ve öğrencimiz var. Buca halkının da böyle bir hizmete ihtiyacı olduğunu fark ettik. Fiziksel altyapısıyla da çok iyi bir hizmet binası ortaya çıktı” dedi.