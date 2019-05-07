Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza ,Yeni Foça – İzmir yolu üzerinde, demir çelik fabrikaları önünde meydana geldi. Yeni Foça'dan İzmir istikametine gitmekte olan C.K.(42) idaresindeki 61 VL 149 plakalı otomobil ile tali yoldan gelen M.D.(49) idaresindeki 20 YN 367 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü C.K.(42) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. C.K.(42) olay yerine gelen ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.