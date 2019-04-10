Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Aliağa istikametinden Aliağa Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde olan Cihan P. (23) idaresindeki ön plakası 20 VB 151, arka dorse plakası 20 VB 246 olan yaklaşık 20 ton demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Cihan P. yaralandı. Kendi imkanlarıyla tırın içerisinden çıkan sürücü, 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.