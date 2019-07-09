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Tır şoförü, tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine direksiyon kırdı

İzmir’in Aliağa ilçesinde tır şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracını sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde tır şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracını sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti. O onlar seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Olay, bugün akşam saatlerinde Menemen yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile tır şoförü yol verme yüzünden tartıştı. Bunun üzerine otomobilinden inen şoför, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan tır şoförüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle tır şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı. Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, tır ise durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olay ise seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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