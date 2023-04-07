Tır şoförü, tünel duvarına çarptı

İzmir Tire’de Selahattin Tüneli içerisinde meydana gelen kazada tır şoförü Mehmet U.
İzmir Tire'de Selahattin Tüneli içerisinde meydana gelen kazada tır şoförü Mehmet U., tünelin iç duvarına çarparak durabildi.
Olay, dün akşam saatlerine İzmir'in Tire ilçesi Halkapınar Mahallesi İzmir-Aydın otobanı Selahattin Tüneli içerisinde meydana geldi. Yapılan incelemede, Mehmet U. isimli şahsın hakimiyetinde olan 31 ZL 905 plakalı tır, tünel içinde seyir halindeyken şoförün hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel iç duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada Mehmet U. isimli şahıs hafif yaralanırken, tedbir maksadıyla Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.