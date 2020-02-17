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Tire Belediyespor Süper Amatör Lig'de

Tire Belediyespor, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp Süper Amatör Lige yükseldi.


1. Amatör Ligde mücadele eden Tire Belediyespor, Torbalı 7 Eylül Stadında Menderes Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Maçta penaltı atışlarında ise gülen taraf Tire Belediyespor oldu. Tire temsilcisi bu skorla Süper Amatör Lige yükseldi. Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ile birlikte maçı izleyen ve takıma destek veren Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, maç sonunda teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.

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