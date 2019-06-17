Tire Devlet Hastanesine uluslararası ödül

İzmir Tire Devlet Hastanesi, sağlık alanında uluslararası derecelendirme kuruluşu HIMSS'in en üst düzey hastane sertifikasını aldı. Türkiye'de yedinci düzey dijital hastane sertifikası almaya ikinci kez hak kazanan Tire Devlet Hastanesi'nin ödülünü Başhekim Fatih Hayali, Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de düzenlenen törenle aldı.

Tire Devlet Hastanesi, 2016 yılında Uluslararası alanda Sağlık Bilgi ve Yönetimi değerlendirme kuruluşu olan HIMSS'in (Healthcare Information and Management Systems Society) EMRAM (Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli) kriterlerine göre Stage (Düzey) 7 Hastane olarak tescil edilmişti.

Üç yılda bir yenilenen sistem için geçtiğimiz aylarda Tire Devlet Hastanesi, sisteme uygunluk bakımından yeniden denetlendi. 2019'da yenilenen HIMSS ve EMRAM kriterlerine göre yeniden değerlendirmeye alınan Tire Devlet Hastanesi denetimleri başarı ile geçerek bir kez daha Yedinci Düzey Hastane olmaya hak kazandı.

11-13 Haziran'da Finlandiya'nın Helsinki şehrinde sağlık alanında hizmet veren 2 bin 900 yöneticinin katılımıyla düzenlenen plaket törenine; Tire Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Fatih Hayali, Başhekim Yardımcıları Uzman Dr. Özgür Bolat ve Elife Özkan katıldı. Tire Devlet Hastanesi adına Başhekim Op. Dr. Fatih Hayali, Stage 7 plaketini HIMMS Avrupa ve Latin Amerika Direktörü John Rayner'in elinden aldı.

Tire Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Fatih Hayali'yi makamında ziyaret eden Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, başarılı çalışmalarından dolayı Tire Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Hayali'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Tire Devlet Hastanesinin köklü ve başarılı bir kurum olduğunun altını çizen Kaymakam Tanrıseven, “Tire Devlet Hastanesi üç yıl önce uluslararası kriterlere göre Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise ilk dört dijital hastanesi arasına girmeyi başarmıştı. 2019 yılında kendinden ödün vermeyen hastanemiz değişen ve standardı yükseltilen kriterlere ayak uydurarak aynı başarıyı yeniden yakaladı. Bir ilçe hastanesinin gösterdiği bu başarı, ilçemizin sağlık alanında ne kadar ileride olduğumuzu gösteriyor. Ben bu vesile ile Başhekim Fatih Hayali başta olmak üzere ekibini ve bu işe mesai harcayan tüm personeli kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.