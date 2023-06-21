Tire FK'dan iki takviye daha

İzmir'in Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcilerinden Tire FK, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam diyor.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Tire FK, transfere hız verdi. İzmir ekibi, geçtiğimiz ay iç transferde 26 yaşındaki futbolcu Kadir Canbaz ile yola devam etme kararı alırken, dış transferde ise Talasgücü Belediyespor'dan 29 yaşındaki Arda Saltan'ı, Gölcükspor'dan 32 yaşındaki Akın Karaaslan'ı ve Fatsa Belediyespor'dan ise 27 yaşındaki Emre Usta'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu. Transfere ara vermeyen Tire FK, Ergene Velimeşe Spor'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Tuna Akıl'ı ve Eynesil Belediyespor'dan 28 yaşındaki kaleci Mert Danışmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Öte yandan Tre FK'nın yapılan bu transferler sonrasında kadrosu da şekillenmeye başladı.