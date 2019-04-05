Tire'de Atakan Duran dönemi resmen başladı

31 Mart yerel seçimlerinde, Millet İttifakı adına İYİ Parti'den seçimlere girerek kazanan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, Millet İttifakı adına İYİ Parti'den seçimlere giren Salih Atakan Duran, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandı. Belediye başkanlığını ilan eden Duran, Tire Adliye Sarayı'ndaki İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Meclis üyeleri ve partililerle Tire Adliyesi'ne gelen Salih Atakan Duran'a mazbatasını Tire İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yasin Bakır teslim etti. Bakır, mazbatanın teslimi sırasında yeni başkana başarılar diledi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, törende yaptığı konuşmada, "Pazar yapılan seçimlerde belediye başkanı ve muhtarları seçmek için sandığa gittik. Bunda büyütülecek bir şey olmadığını söylemiştik. Seçimlerde sandığa gidip oy kullanan tüm Tireli seçmenlere teşekkür ediyorum; ayrıca oyunu bizden yana kullanan seçmenlere de şükranlarımı sunuyorum. Tire de partisiz bir belediyecilik dönemi başlamıştır. Biz insanlarımızın derdine derman olmak sorunlarına çözüm üretmek için geldik. Tire Belediyesi'ni güçlü günlerine götürmek için görev aldık. Ben ve meclis üyesi arkadaşlarım gece gündüz demeden çalışıp halkımızın bize verdiği bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, burada yaptığı konuşmanın ardından partililerle birlikte Gümüşpala Caddesi'nden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar geldi. Atatürk anıtına çelenk bırakan Başkan Duran, meclis üyeleri ve partililerle birlikte saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Ardından yine yürüyerek belediyeye geçen yeni başkan ve ekibi, eski başkan Tayfur Çiçek'ten görevi devraldı. "Boynuz kulağı geçti" diyen eski Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, Atakan Duran'ın başarılı çalışmalara imza atacağını söyledi. Tire Belediye Başkanı Atakan Duran da, eski başkana Tire'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.