Tire'de camilere pandemi denetimi

İzmir Tire'de, camilere yapılan korona virüs denetimlerine Tire Müftüsü Abdullah Kır bizzat katıldı.

İç İşleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi İzmir'in Tire ilçesinde de kaymakamlık talimatı ile rutin denetimler yapıldı. Tüm kurumların katıldığı denetimlerde Tire Müftülüğü de camileri denetledi. Özellikle tarihi değeri yüksek camilerinin fazla olduğu ilçede tüm camiler pandemi koşulları göz önüne alınarak denetlendi. Tire Müftüsü Abdullah Kır'ın bizzat katıldığı denetimlere şube müdürü Fatih Dinçer, ilçe vaizleri İlhami Akbulut, Hüseyin Alınmaz katıldı. İlçe merkezi ve kırsalda yaklaşık 100 camiinin denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde camilerin pandemi koşullarına olan uygunluğu denetlendi. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tire Müftüsü Abdullah Kır, "Kaymakamlığımızın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde camilerimizi denetledik. Tire ecdat yadigari eserlerle dolu bir kent. Allah'a şükürler olsun cami sayımızda Türkiye genelini baz aldığımızda ilçeler içinde birinci sıradayız. Bizler de bu değerlere sahip çıkarak bunları gelecek kuşaklara aktarmayı kendimize vazife biliyoruz. Bu hafta Tire ve kırsalda ekibimiz ile birlikte denetledik. Camilerimiz her zamanki gibi pandemi koşulları tedbirleri alınmış ibadete hazır bir halde cemaatimizi bekliyor. Vatandaşlarımız camilerimizde güvenle ibadetlerini yapabilirler. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.