İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tire'de çekirgeler mahsullere zarar verdi

İzmir’in Tire ilçesinde görülen çekirgeler, Akarca Ovası’ndaki bazı mahsulleri tahrip etti.

İzmir'in Tire ilçesinde görülen çekirgeler, Akarca Ovası'ndaki bazı mahsulleri tahrip etti.


Havaların ısınmasıyla birlikte Tire ilçesi Akarca Ovası'nda ortaya çıkan çekirgeler, vatandaşları tedirgin etti. Biber, domates, kavun gibi şuan toprakta olan bazı mahsullere zarar veren çekirgeler, bölge çiftçisi kaygılandırdı. Barış Gül isimli çiftçi, çekirgelerin havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıktığını, yüksek tepelere yuvalanıp ovaya inerek ürünleri talan ettiğini söyledi.


Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar, çekirgeler için acil önlem alınmasını beklerlerken, rahatlatan haber Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'ndan geldi. Çekirgelerden haberdar olduklarını belirten Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, önlemlerin hafta başından itibaren alınacağını söyledi. Tire İlçe Tarım Müdürlüğünün pazartesi günü özel ilaç temin edeceğini, en geç salı günü bölgede ilaçlama çalışmalarının yapılacağını belirten İbişoğlu, "Salı gününden itibaren İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte çalışma başlatacağız. İlaçlama yapılan bölgeler koruma altına alınacak. İlaç etkisini yitirene kadar bu alanlara koyun, keçi gibi hayvanların girmesi engellenecek. Temennimiz kısa sürede ovamızı çekirgelerden arındırmak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.