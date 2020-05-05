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Tire'de çekirgelere karşı mücadele çalışmaları başladı

İzmir Tire’de tespit edilen çekirgelere karşı kimyasal mücadele başlatıldı.

İzmir Tire'de tespit edilen çekirgelere karşı kimyasal mücadele başlatıldı. Söz konusu çekirgelerin Suriye'den gelen işçiler tarafından bölgeye getirildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.


İzmir'in Tire ilçesine bağlı Işıklar ile Yenioba köylerinin ortak merası olan Akarca bölgesinde tespit edilen çekirgelere karşı İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tire Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde Devlet Yardım Mücadelesi kapsamında bitki koruma ürünü temin edildi. Çekirgelere karşı kimyasal mücadele başlatıldı. İl müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu çekirgelerin Suriye'den gelen işçiler tarafından bölgeye getirildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bölgede tespit edilen türün yeşil çekirge olduğu ifade edilen açıklamada, bu türün bölgede zaman zaman lokal olarak zarara neden olan yerli çekirge türlerinden olduğu bilgisi verildi.

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