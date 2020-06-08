Tire'de feci kaza: 1 ölü

İzmir Tire'de dün gece meydana gelen kazada 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Feci kaza dün gece saat 00.00 sıralarında Tire'ye bağlı Yeğenli köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Gökçen'de babası ile birlikte berber salonu işletmeciliği yapan 22 yaşındaki İbrahim Efe, kendine ait otomobiliyle Ödemiş istikametinden Tire istikametine geliyordu. Otomobil Yeğenli köyü yakınlarına geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İbrahim Efe, kullandığı aracın içinde sıkıştı. AKS ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Efe,Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Efe, İzmir Yeşilyurt Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Efe, sabaha karşı hayatını kaybetti. Gencin cenazesinin bugün ikindi vaktinde Gökçen'de toprağa verileceği öğrenildi.