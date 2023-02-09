Tire'de Hakan Doğan üzüntüsü yaşanıyor

Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Hakan Doğan, 6 Şubat gecesi 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından kaldığı kulüp tesislerinin yıkılmasının ardından enkazdan kurtarılamadı.

Tire 2021 Futbol Kulübü de eski futbolcusu hakkında yaptığı açıklamada, "Hakan Doğan'ı kaybettik. Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nde yer alan geçtiğimiz dönem Tire FK'da oynayan ve Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında 3 gün kurtarılmayı bekleyen futbolcu Hakan Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldığını üzülerek öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz" denildi.