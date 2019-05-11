Tire'de iş dünyasını buluşturan iftar

Hasan Tanrıseven, ahilik kültürünü yaşatmanın önemine dikkat çekti.

Tire, Bayındır, Selçuk, Torbalı ve Çırpı'daki esnaf odalarını bir araya getiren iftar yemeğine katılım yoğun oldu. İftar yemeğinin ardından konuşan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran “Bu güzel akşamda bizleri bir araya getirdiğiniz çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayında yoğunlaşan maneviyat duygularının diğer 11 ayda da aynı şekilde devam etmesini temenni eder, esnaf arkadaşlarımıza helal rızıklı bol kazançlı hayırlı işler dilerim” dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise iftar yemeğine katılanlara teşekkür ederek, "Ramazan ayınız mübarek olsun. Sizlerden aldığım güçle gerek İktidar ile gerek muhalefet ile görüşerek sizlerin sorunlarını onlara aktarmaya çalışıyorum. Sizlerin varlık sebebi esnaf ve sanatkarlardır. Eğer onlar yoksa sizin başkanlıklarınız bir işe yaramaz. Tire için ne yapabiliriz? Kaymakam beyle görüşün. Belediye Başkanı ile görüşün. Birlik içinde olun bir olun diri olun iri olun. Esnaf Teşkilatı bugüne kadar devletine milletine sahip çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşuna bile katkı koymuştur. Dolayısı ile biz ahilerin o günden gelen devamı olduğumuza göre Devlete Millete sahip çıkmak öncelikle bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

"Esnafımız ilçemizin bel kemiğidir"

Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven de ahilik kültürüne dikkat çekerek, "Tire'deki esnaf teşkilatımız gerçekten bir Ahilik kültürü ile yoğrulmuş örnek bir esnaf teşkilatıdır. Ben sık sık Kaymakamlıktan çıkar pazarcı esnafını, çarşı esnafını ziyaret edip çaylarını içerim. Bayramlarda ya da özel günlerde yine bir araya geliriz. Esnafımızda sağ olsun zaman zaman bizleri ziyaret ederler ve bazı konuları istişare ederiz. Burada tek amacımız var. Evimize ekmek götürmek ve çoluk çocuğumuzun rızkını helal yoldan kazanmak. Özellikle Küçükmenderes havzasında tarihten gelen Ahilik kültürü ile yoğrulmuş esnafımız, o güzel hasletlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kültürü gelecek kuşaklara da aktarmalıyız. Amacımız ilçemizi daha güzel yerlere getirmek. Tabi ki bu çalışmayı esnafımızla sanayicimizle hep birlikte yapacağız. Gerçekten birlik ve beraberliğin olduğu yerlerde başarı vardır. Bizde Tire'de bu başarıyı yakaladık" diye konuştu.

İftar yemeğine Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Okay Cansu,Tire Belediye Başkan Yardımcısı Doğukan Eroğlu,Tire İlçe Müftüsü Şağban Sadan, SGK Müdürü Tuğrul Karaca, Tire Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Muhittin Hızlan, Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Delikanlı, Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, Tire Ak Parti İlçe Başkanı Mert Falakalı, CHP İlçe Başkanı İsmail Güleç, MHP İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, İYİ Parti İlçe Başkanı Hayati Okuroğlu, Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlar, Oda Başkanları ve esnaflar katıldı.