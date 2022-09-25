Tire'de kamyon traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde, kamyon ile traktörün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen Bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tire - Torbalı karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Rahim S. (24) idaresindeki 10 UN 770 plakalı kamyon, aynı istikamete seyir halinde olan Mustafa S. (63) idaresindeki 35 YKR 55 plakalı traktöre (63) arkadan çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde traktörde yolcu konumunda bulunan Hasan Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Mustafa S. İse ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.