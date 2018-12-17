Tire'de Karadeniz rüzgarı esti

İzmir'in Tire ilçesinde bir araya gelen Karadenizliler, tulum ve kemençe eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Tire Küçük Menderes Karadenizliler Derneğinin düzenlediği yemek iş ve siyaset dünyasını buluşturdu. Geceye Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Özdemir, Tire Cumhuriyet Savcısı Necati Kuru, AK Parti Belediye Başkan aday adayları Sadrettin Yakuter, Dr. Fatih Hayali, AK Parti Tire Kadın Kolları Başkanı Meral Ünalan ve Yönetim Kurulu, CHP Belediye Başkan aday adayları Burak Alp Ersen, Hakan Şenoyar, Ali Doğu, CHP İlçe Teşkilatı ve Yönetim Kurulu, İYİ Parti Kurucu Başkanı Atakan Duran, İlçe Başkanı Hayati Okuroğlu ve Yönetim Kurulu, MHP Tire Belediye Başkan aday adayları Bayram Demirel, Sevil Sıkıcıkoğlu, MHP İlçe Başkanı Bilal Kıvrak ve Yönetim Kurulu ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede açılış konuşmasını yapan Tire Küçük Menderes Karadenizliler Derneği Başkanı Yakup Aydın, “Her yıl yeni organizasyonlar düzenliyoruz. Amacımız birlik ve beraberliği sağlayarak kültürler buluşması gerçekleştirmek. Bu gece hep birlikte gönlümüzce eğleneceğiz. Gecemize gelip renk katan tüm davetlilere teşekkür ediyorum. Organizasyonlarımız her yıl büyüyerek devam edecek" dedi.

“Tire, birlik ve beraberliğin simgesidir”

Tire Kaymakamı Tanrıseven ise, Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen vatandaşların Tire'de huzur içinde beraber yaşadığını belirterek, Karadenizlilerin de Tire'nin bir zenginliği olduğunu söyledi. Kaymakam Tanrıseven sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göreve geldiğim günden bugüne bu tür organizasyonların daima destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İlçemiz birlik ve beraberliğin simgesidir. Yaptığı çalışmalardan dolayı Küçük Menderes Karadenizliler Derneği Başkanını ve yönetimini kutluyorum.”

Kaymakam Tanrıseven'in ardından sahneye çıkan ses sanatçısı Sinan Sami birbirinden güzel söylediği Karadeniz şarkıları ile geceye renk kattı. Davetliler gece boyu tulum ve kemençe eşliğinde eğlendi. Karadenizliler gecesinde bir de sürpriz yaşandı. Karadenizli Ozan Doğu ve Eray Sarmisak çifti davetlilerin huzurunda söz kesti. Söz yüzüklerini Karadenizli Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Özdemir taktı. Genç çifte mutluluklar dileyen Özdemir, kurdelayı keserken “Makas kesmiyor“ şeklinde espri yaparak davetlileri kahkahaya boğdu.