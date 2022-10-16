Tire'de kestane hasadı başladı

İzmir Tire'nin dağlık kesimlerinde yetişen kestanede hasat dönemi başladı. Üreticiler, tıpkı komando gibi ağaçlara tırmanarak kestane silkimi yapıyor.

Havaların serinlemesi ile birlikte Tireli üreticileri tatlı bir telaş sardı. Sabahın erken saatlerinde kestane bahçelerine ulaşan üreticiler, yüksekliği 25-30 metreyi bulan ağaçlara tırmanarak ellerindeki sırıklarla kestane silkimi yapıyor. Önemli bir ihracat ürünü olan kestanenin hasadı için komandolar gibi ağaçlara tırmanan özel eğitimli işçiler, gün boyu kestane silkiyor. Silkilen kestaneler yaklaşık 2 ay gömüye alınıyor, dış kabuğunun çürümesi bekleniyor. Ardından makinelerle kabuğu ayrılan kestaneler, pazarlarda tüketici ile buluşuyor. Aylardır yağmura hasret olan Ege Bölgesinde hüküm süren kuraklık nedeniyle rekoltenin bu yıl düşük olduğu belirtildi. Üreticiler, kestane ağaçlarında oluşan dal kanserinin de kestane verimini her yıl düşürdüğünü söyleyerek dal kanseri hastalığına çare bulunmadığı takdirde bölgede kestane kalmayacağını belirtti.