Tire'de müstakil ev çıkan yangında küle döndü

İzmir'in Tire ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangında küle dönerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Paşa Mahallesi, Erali Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Saygın Kol'a ait müstakil evden dumanların yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiye, polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Polis tarafından çevre güvenliği sağlanırken, sokakların dar olmasından dolayı müstakil evin yakınına gelemeyen itfaiye araçlarından çekilen hortumlar ile alevlere müdahale edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın nedeniyle çevredeki evlerde de küçük çaplı hasar meydana geldi.

Öte yandan, ev halkının içerisinde olmadığı yangında müstakil ev küle dönerken, sokakta bulunan ve dumandan etkilenen 4 vatandaş ise tedbir amaçlı Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.